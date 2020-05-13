РИАМО - 13 мая. Подмосковье является одним из передовых регионов РФ по оперативному начислению выплат медикам в связи с коронавирусом, сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе совещания о социально-экономической ситуации в правительстве РФ руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин рассказал, что в стране за день произошел резкий скачок выплат врачам и медицинскому персоналу, объем выплат вырос на 1,5 миллиарда рублей. Некоторые регионы полностью израсходовали на эти цели выделенные средства.

«Передовиками также являются регионы, в которых уровень кассового исполнения очень высокий: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Приморский край, Брянская область, Московская область, Новгородская область, Смоленская область, Чеченская Республика», — сказал Артюхин.

Он отметил, что в этих регионах органы здравоохранения вовремя заключили соглашения с медучреждениями и предоставили им субсидии. Кроме того, медучреждения в этих регионах сразу после апреля, не дожидаясь сроков выплаты зарплаты, стали начислять выплаты медикам. В некоторых регионах выплаты производились в том числе в выходные дни – среди них Московская область.

Артюхин добавил, что все органы и учреждения здравоохранения планируют начислить эти стимулирующие доплаты до 15 мая. За выплатами ведется жесткий мониторинг. Органам здравоохранения помогают обеспечить взаимодействие в части проведения кассовых расходов.

По словам руководителя Федерального казначейства, очень важно, что ряд регионов, не дожидаясь сроков выплаты, перевел эти средства медикам.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также подчеркнул, что в этом вопросе важно не ждать зарплату.

Ранее правительство России выделило более 465 миллионов рублей на допвыплаты врачам Подмосковья.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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