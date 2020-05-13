РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ирина Штольц объяснила, почему необходимо носить маску.

«Пути распространения коронавирусной инфекции - через носоглотку. Когда надеваем маску, мы создаем барьер для того, чтобы вирус не попал в рот, нос и глотку. Маска позволяет при разговоре и чихании предохранить попадание инфекции другому человеку. В общественных местах средства защиты - маска и перчатки необходимы, их носить в обязательном порядке. Находясь в магазинах, аптеках, в общественном транспорте также необходимо соблюдать дистанцию», - сказала Штольц.

По ее словам, маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

«Надевая маску, мы должны обязательно закрыть нос, рот и подбородок, а снимать маску надо только с ушей. После этого положить ее в пакет и выбросить в ведро. Лучше носить одноразовые маски, потому что потом их не надо дезинфицировать. Многоразовые маски после того, как мы два часа ее использовали, необходимо замочить в дезинфекционном растворе, постирать и отпарить при 60 градусах», - объяснила замглавврача.

Она также пояснила, что на улице, если вы идете один, дыхание должно быть свободным.

«Нельзя постоянно на улице быть в маске, потому что скапливаются микробы. Если маска влажная, то она уже не пригодна для использования», - сказала Штольц.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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