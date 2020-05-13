РИАМО – 13 мая. Минпромторг призвал проверить безопасность аппаратов ИВЛ «Авента-М», а также условия их эксплуатации медиками, сообщает Газета.ru.

Случаи пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга расследует Следственный комитет РФ.

«Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации», — сказал представитель Минпромторга.

В России приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М». Существует версия, что это оборудование привело к пожарам в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге и в московской ГКБ имени Спасокукоцкого, где погибли люди.