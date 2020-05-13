РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Воспитанники двух мытищинских учреждений дополнительного образования «Солнечный круг» и «Станция юных техников» заняли призовые места в творческом конкурсе «Эта волшебная бумага», сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Уже более 10 лет в городском округе Мытищи ежегодно проводится уникальный творческий конкурс «Эта волшебная бумага». Сегодня он имеет статус регионального фестиваля-конкурса и объединяет юных художников со всего Подмосковья. В этом году на конкурс было представлено 233 творческие работы из 42 образовательных организаций 27 муниципалитетов Подмосковья.

«С каждым годом конкурс становится все более популярным, а главное, растет уровень работ. В этом году состоялся дебют двух мытищинских учреждений дополнительного образования – «Солнечный круг» и «Станция юных техников»: их воспитанники выдержали серьезную конкуренцию и заняли призовые места. От всей души поздравляю тех, кто благодаря своему таланту, труду и целеустремленности одержал победу в конкурсе, авторов прекрасных творческих работ и их педагогов. Эти качества очень пригодятся вам в будущей профессии и в жизни, поэтому каждый участник может с полным правом считать себя победителем!» - написала Гречаная.

Она добавила, что итоги ежегодного областного конкурс-фестиваля «Эта волшебная бумага» опубликованы на сайте Мытищинской детской архитектурно-художественной школы «Архимед». По словам Гречаной, традиционная итоговая выставка на этот раз проходит в виртуальном формате, но в следующем учебном году праздник творчества обязательно состоится.

«Всем лауреатам и участникам этого удивительного конкурса обязательно вручат дипломы в торжественной обстановке. Конкурс «Эта волшебная бумага» проводится уже в десятый раз, и в пятый раз – в статусе регионального. С 2019 года куратором фестиваля-конкурса является министерство образования Московской области», - отметила Гречаная.