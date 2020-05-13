РИАМО - 13 мая. С начала 2020 года в столице поставили на кадастровый учет свыше 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 92 многоквартирных дома, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С начала 2020 года более 100 социально-значимых объектов Москвы поставлены на кадастровый учет. За четыре месяца текущего года экспертами Кадастровой палаты по Москве проверено порядка 4 тысяч технических планов, подготовленных в отношении важных проектов столицы», – сказала директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова.

За четыре месяца текущего года на государственный кадастровый учет поставили: 92 многоквартирных дома, десять детских садов, две школы, три спортивных объекта, два медицинских сооружения, два культурно-досуговых центра и другое.

«Благодаря слаженной совместной работе со столичным управлением Росреестра и комплексом градостроительной политики и строительства Москвы в отношении социально-значимых объектов недвижимости учетные действия проводятся в максимально короткие сроки», – добавила директор.

Первый дом по программе реновации в 2020 году поставили на кадастровый учет в столице в феврале.