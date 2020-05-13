РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 мая. ЗАГС подмосковного Дзержинского до 31 мая будет работать четыре дня в неделю из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дзержинский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует, что в связи с распространением коронавирусной инфекции до 31 мая установлен режим работы: вторник, среда, пятница - с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00; суббота - с 8:00 до 16:30, перерыв - с 12:00 до 12:30», - говорится в сообщении.

В четверг - санитарный день, а в воскресенье и понедельник - выходной день.

Органы ЗАГС Московской области предоставляют государственные услуги по государственной регистрации рождения и смерти по предварительной записи по телефону горячих линий органов ЗАГС, а также по заявлениям, поданным посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

За более подробной консультацией можно обратиться в Дзержинский отдел ЗАГС по телефону горячей линии: 8(495)551-41-63.