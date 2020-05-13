РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Жители Подольска 14 мая смогут посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале «География творчества» презентацию нового документального фильма «География творчества. Подольск», в котором расскажут о художнице Татьяне Калине и музыканте Ирине Камышовой (творческий псевдоним Ухами Камичо), сообщила «РИАМО в Подольске» сама Калина.

«В прямом эфире на YouTube-канале «География творчества» 14 мая в 21:00 проведут презентацию нового фильма «География творчества. Подольск» из документального цикла, рассказывающего о творческих людях в малых городах России. В программе: премьерный показ фильма, общение с героями, обсуждение в чате и сюрпризы. Настройтесь на творчество, путешествие и мирный позитивный вечер», - сказала Калина.

Героями этого фильма стали художник Татьяна Калина и музыкант Ира Камышова (творческий псевдоним Ухами Камичо). Фильм из цикла «География творчества» позволит посмотреть на Подольск глазами влюбленных в него людей. Наравне с местами, ставшими визитной карточкой города, герои проведут всех по малоизвестным маршрутам. Это путешествие в мир красоты и творчества позволит ощутить уникальную ауру города. Фильм представит режиссер Александр Абрамов.

Проект «География творчества» – номинант и призер нескольких кинофестивалей. Авторы уверены: человек, умеющий творить, по-особому чувствует окружающий мир. Точно так же, в художественном преломлении, он видит и место, ставшее ему домом. Настоящий художник способен рассмотреть красоту и в полуразрушенной кирпичной стене, и в сером промышленном здании.

В 2018 в свет вышел фильм о Суздале, в 2019 - о Палехе. Оба фильма высоко оценены профессиональным международным сообществом и удостоены многочисленных наград как в России, так и в других странах.

Премьеру фильма «География творчества. Подольск» и интервью с его героями можно посмотреть на YouTube-канале «География творчества» по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=uaoqF9e-ak0.