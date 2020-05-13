РИАМО - 13 мая. Жителю столицы предъявили обвинение в том, что он пытался дать взятку в 200 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы избежать уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Московские следователи расследуют уголовное дело о покушении на дачу взятки в крупном размере должностному лицу.

«Инспекторы ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве остановили для проверки автомобиль, двигавшийся по улице Молодогвардейской», - говорится в материале.

Чтобы избежать уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ, водитель машины решил дать сотрудникам взятку в размере 200 тысяч рублей, из-за чего был задержан.

На допросе мужчина признал вину в полном объеме. Сейчас ему предъявили обвинение, также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.