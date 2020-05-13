РИАМО - 13 мая. Российский врач, телеведущий и глава столичной больницы №71 Александр Мясников заявил, что после коронавируса человечество может столкнуться с другой, более страшной и опасной эпидемией, потери от которой будут очень большими.

По его словам, вирусы гриппа активно мутируют, поэтому может появиться более серьезная инфекция, чем Covid-19.

«Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам – вопрос. Потому что уже птичий грипп с серьезной смертностью пошел недалеко от нас, но мы о нем не знали. А СМИ это даже не заметили. А вирусологи это все отслеживают», — сказал Мясников в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

Он пояснил, что в ноябре 2019 года в университете Джона Хопкинса в США проводился семинар, где специалисты разбирали будущую эпидемию и моделировали ситуацию в планетарном масштабе. По мнению ученых, эпидемия возникнет в Бразилии, это будет свиной грипп.

«Самолетами разнесет его. И поразит две трети человечества. Вакцины нет, лекарства нет. Потеря – 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов. Такой учебный сценарий разыгрывался в ноябре», — заявил врач.

Мясников подчеркнул, что у человечества теперь нет выхода, кроме как подготовиться к новой эпидемии. Коронавирус стал своеобразным учебным полигоном с заделом на будущее.

«По смертям в общем у нас минимально по сравнению с другим миром. Но мы все приложили определенные усилия, и были жертвы. <…> Мы все вложили свою лепту и нам всем было непросто. Поэтому сейчас, чтобы это все ушло в никуда, – это просто неправильно», — сказал эксперт.

По его мнению, коронавирус останется с людьми, и это будет один из миллионов вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания в мире каждый год.

«Либо сейчас будет вторая волна меньше другой, и потом по нисходящей будут волны идти каждый год. И будет перекрестный иммунитет», — заключил Мясников.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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