РИАМО - 13 мая. Число пассажиров в метро и наземном транспорте сократилось на 79%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На 69% уменьшилась загруженность пригородных электричек, по сравнению с таким же периодом прошлого года, на 100% - каршеринга в связи с тем, что работа сервиса приостановлена по указу мэра.

«Уменьшилось на 49% количество такси по сравнению с таким же периодом прошлого года (плюс 6 тысяч поездок по сравнению с 7 мая)», - говорится в сообщении.

На 40% стало меньше автомобилей от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Загруженность дорог, согласно данным «Яндекса», составляет два балла.

В Москве действует обязательный для всех режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. Кроме того, горожане в общественных местах должны носить защитные маски и перчатки, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.