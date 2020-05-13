РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 мая. Жители подмосковного Дзержинского смогут купить маски в 18 аптеках горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 12 мая жители региона должны носить защитные маски в общественных местах и на транспорте.

«Сообщаем Вам, что по результатам сегодняшнего мониторинга медицинские маски можно купить в 18 аптеках городского округа Дзержинский», - говорится в сообщении.

Так, маски можно купить в аптеках по адресам: улица Ленина, дом №№2А, 11, 30; улица Томилинская, дома №№7, 8; улица Угрешская, дом №№15Б, 16, 22; улица Лесная, дом №№1, 4, 11, 18Б, 19А, 21; площадь Дмитрия Донского, дома №№1А, 2А, 6; улица Дзержинская, дом №11. Стоимость масок составляет от 29 до 39 рублей за штуку.

Жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции, который был введен в рамках борьбы с распространением инфекции. Для поездок на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск.