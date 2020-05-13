РИАМО - 13 мая. Минпросвещения РФ решило перенести ЕГЭ в этом году на более поздний срок, сообщает РИА Новости.

Кроме того, принято решение отменить обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.

«В 2020 году сроки проведения Единого государственного экзамена в Российской Федерации будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», — говорится в сообщении.

ЕГЭ для 11-х классов в этом году был запланирован с 8 по 29 июня (основной этап) и с 1 по 11 июля (резервные дни).

Ранее Минздрав РФ настаивало на переносе экзаменов на август или сентябрь.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.