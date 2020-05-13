РИАМО - 13 мая. Минпросвещения РФ решило перенести ЕГЭ в этом году на более поздний срок, сообщает РИА Новости.
Кроме того, принято решение отменить обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.
«В 2020 году сроки проведения Единого государственного экзамена в Российской Федерации будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», — говорится в сообщении.
ЕГЭ для 11-х классов в этом году был запланирован с 8 по 29 июня (основной этап) и с 1 по 11 июля (резервные дни).
Ранее Минздрав РФ настаивало на переносе экзаменов на август или сентябрь.
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13 МАЯ
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