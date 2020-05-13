РИАМО - 13 мая. В Подмосковье скончались еще семь человек, у которых выявили коронавирус, за весь период в регионе умерли 226 зараженных, сообщает оперативный штаб Московской области.

За сутки в Подмосковье выявили 962 случая коронавируса, за весь период в регионе зафиксировали 23662 случая.

Жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск. В регионе оформили более 23,4 миллиона цифровых пропусков.

В общественных местах жители должны носить защитные маски. Использование индивидуальных средств защиты снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.