РИАМО - 13 мая. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Москвы и Подмосковья помогли побить рекорд по самому массовому исполнению песни «День Победы», на марафон прислали свыше 600 заявок из Центрального федерального округа (ЦФО), говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета «Музыка Победы».

Для участия в конкурсе подали 4152 заявки, каждую из них проверили модераторы и жюри. В исполнении песни приняли участие 12456 человек, прямой эфир с трансляцией посмотрело более 50 тысяч человек. Достижение участников марафона зафиксировали в Книге рекордов России.

«На марафон из Центрального федерального округа пришло более 600 заявок. Самым старшим участником конкурса стал Эдуард Лабковский, 82 года, из Москвы, самым молодым – Алена Макшанцива, пять лет, из города Королева», – говорится в сообщении.

Среди лучших исполнителей по Московскому региону: Анатолий Молодов (первое место, Москва), народный коллектив «Ансамбль русской песни «Лето» (третье место, Солнечногорск), Алиса Быстрова (четвертое место, Москва), Ирина Ведищева (седьмое место, Москва) дуэт «Давайте помнить» Андрея Данского и Полины Поляковой (восьмое место, Москва). Второе место заняла Оксана Манина (Воронеж).

Заявки на участие подали жители из 360 городов России. Песня «День Победы» прозвучала на 13 языках. Помимо исполнителей из России, в марафоне приняли участие жители 27 стран: США, Болгарии, Кыргызстана и других.

Все видео участников из ЦФО можно посмотреть на специальных YouTube-каналах: https://www.youtube.com/channel/UCbKtTU3hHb7jVuhE0QF0ziQ и https://www.youtube.com/channel/UCP42dQQWknUtTqQWlCWMXvA/.

Онлайн-марафон «Музыка Победы» проходил в России с 1 по 9 мая. Его участники исполняли песню «День Победы». Для участия в конкурсе нужно было записать видео с исполнением песни и загрузить на сайт музыкапобеды.рф. Прямая трансляция марафона 9 мая за сутки собрала свыше 50 тысяч просмотров.

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