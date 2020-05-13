РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мая. В подмосковном Домодедове запустили проект «Сидим дома - готовимся к ЕГЭ!» для подготовки школьников к единому экзамену в дистанционном формате, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Проанализировав типичные ошибки школьников при выполнении заданий ЕГЭ, педагоги округа выделили самые сложные, проблемные темы по русскому языку, математике и обществознанию. Учителя записали по ним видеоуроки. Помимо этого, домодедовские педагоги сделали видеоразбор сложных тем и для своих коллег, сделав акцент на методической составляющей заданий», - говорится в сообщении.

Посмотреть уроки и разборы можно по ссылке: https://domodmyk.edumsko.ru/associations/kabinet/student/post/941301.