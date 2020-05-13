РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Сотрудники Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» в ходе субботника собрали около 7 кубических метров мусора в пикниковой зоне у Тарелочкина и Блюдечкина прудов в Балашихе, сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» откликнулись на просьбу местных жителей помочь им на субботнике у Тарелочкиного и Блюдечкиного прудов.

«Уборку лесного фонда в Салтыковском участковом лесничестве мы проводим регулярно, но территория большая, поэтому очистить все за один раз не получается. Водоемы Балашихи, где прошел субботник в этот раз, являются излюбленным местом отдыха у населения. Мусор там вообще появляется регулярно после каждого пикника. К сожалению, никак не можем приучить людей к тому, чтобы они забирали его с собой, а не оставляли в лесу», - сказал старший участковый лесничий Артем Рязанов.

Он добавил, что неравнодушные местные жители тоже недовольны соседями и гостями, за которыми они вынуждены убирать мусор, потому что гулять среди грязи они сами не хотят.

В ходе субботника общими силами с одного гектара удалось собрать и вывезти семь кубометров бытовых отходов.