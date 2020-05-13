РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В среду в пяти многоквартирных домах Подольска временно отключили горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами в среду с 10:30 и до окончания работ не будет подаваться горячее водоснабжение от ЦТП-13 (центральной тепловой подстанции, - ред.). Без горячей воды будут дома №№5, 7 и 9 по улице 8 Марта и дома №№76А и 82А по улице проспект Юных Ленинцев», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.