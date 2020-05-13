РИАМО – 13 мая. Обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе с 1 апреля, временно остановили в России, сообщает РИА «Новости».

Данное медоборудование использовали в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Именно в этих медучреждениях произошли пожары 9 и 12 мая.

«Проверку проведут и специалисты Уральского приборостроительного завода. Как заявляли в концерне КРЭТ, аппараты под маркой «Авента» поставляются в больницы с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было», - говорится в сообщении.

В Москве в результате пожара погибла одна пациентка, а в Санкт-Петербурге – пять человек.

Аппараты ИВЛ из этой же партии ранее отправили в Америку. Но после того, как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, они оказались не востребованы, а теперь аппараты изымают со складов.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

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