РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В семи почтовых отделениях подмосковных Люберец открыли предварительную запись, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Услуга предварительной записи на обслуживание в отделениях «Почты России» работает на сайте компании и в мобильном приложении. Жители городского округа Люберцы могут заранее записаться в семь отделений связи с индексами: 140000, 140002, 140005, 140006, 140007, 140016, 140050», - говорится в сообщении.

Для обслуживания клиентов по записи в этих почтовых офисах выделены одно или несколько операционных окон. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте в разделе «Поиск отделений» и в мобильном приложении. Записаться необходимо не менее чем за час до планируемого посещения.

На данный момент сервис доступен в 120 отделениях Москвы и в 50 отделениях Подмосковья.