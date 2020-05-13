РИАМО - 13 мая. Лобня лидирует среди подмосковных городов по уровню самоизоляции жителей днем в среду, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов, индекс самоизоляции в Лобне равен 3,2 балла. В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха индекс зафиксировали на отметке 3,1 балла, в Ивантеевке он составил 3 балла.

В Москве индекс составил 2,4 балла, при этом на территории ТиНАО он достиг 3,1 балла (поселение Московский).

В связи с пандемией коронавируса в Московском регионе действует режим самоизоляции. Уровень самоизоляции ежедневно фиксируется «Яндексом», он может колебаться в пределах от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс - тем меньше людей на улицах, а значит, коронавирусу сложнее распространяться.

С 12 мая в Москве могут возобновить работу промышленные и строительные предприятия, при этом им необходимо соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса. В Подмосковье ограничения в экономической сфере действуют до 18 мая.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.