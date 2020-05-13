РИАМО - 13 мая. В поездах Центральной пригородной пассажирской компании теперь можно будет приобрести медицинские маски и перчатки, средства защиты будут продаваться у кассиров-контролеров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также приобрести маски и перчатки можно будет в 446 кассах компании. Стоимость одной пары перчаток – 20 рублей, а цена медицинской маски - 30 рублей.

«В поездах и на станциях регулярно звучат аудиооповещения о том, что с 12 мая Москве и Московской области введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Сообщения об этом также транслируются на табло на станциях МЦД и информационных экранах», – говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Если поездку нельзя отложить, то нужно стараться избегать передвижения в часы пик, находиться на расстоянии в 1,5-2 метра от других пассажиров на станциях и в электропоездах, дезинфицировать гаджеты.

Ранее на дверях станций ЦППК, возле касс, в турникетных павильонах, на стендах с информацией и в уголках потребителя появились более 2,5 тысяч наклеек с напоминанием надевать маски и перчатки в общественном транспорте.

С 15 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве и Подмосковье необходим цифровой пропуск, к которому должна быть привязана транспортная карта. Правило распространяется и на все пригородные поезда.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

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- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.