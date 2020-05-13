РИАМО – 13 мая. Законопроект о расширении полномочий полицейских внесли в Госдуму, документ опубликован на электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает Федеральное агентство новостей.
Согласно законопроекту, полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.
«В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен «на усиление прав и законных интересов граждан» и «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Кроме того, законопроект предполагает согласие на вскрытие автомобилей для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, а также при ЧС и угрозе теракта.
При этом владельца машины нужно будет уведомить о вскрытии в течение суток. Отмечается, что полицейские должны обеспечить сохранность автомобиля.
Если законопроект примут, то полицейские могут получить право осуществлять досмотр граждан, если есть основания полагать, что они могут скрывать предметы кражи.
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