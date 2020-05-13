РИАМО – 13 мая. Законопроект о расширении полномочий полицейских внесли в Госдуму, документ опубликован на электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно законопроекту, полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.

«В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен «на усиление прав и законных интересов граждан» и «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предполагает согласие на вскрытие автомобилей для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, а также при ЧС и угрозе теракта.

При этом владельца машины нужно будет уведомить о вскрытии в течение суток. Отмечается, что полицейские должны обеспечить сохранность автомобиля.

Если законопроект примут, то полицейские могут получить право осуществлять досмотр граждан, если есть основания полагать, что они могут скрывать предметы кражи.