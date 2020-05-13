РИАМО - 13 мая. Более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий поэтапно возобновляют свое производство, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Ранее указом мэра столицы Сергея Собянина для промышленности и строительства были сняты ограничения на работу.

«Уже заработали предприятия автопрома, легкой, машиностроительной промышленности. Также запущено производство компьютеров, электроники и прочих готовых изделий», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о возобновлении деятельности каждое предприятие принимает самостоятельно. Пока многие заводы ведут дезинфекцию помещений и объясняют сотрудникам новые правила безопасности: они должны носить маски и перчатки, использовать антисептики для рук.

При допуске на производство у сотрудников должны измерять температуру, а затем не менее одного раза в четыре часа. При первых признаках ОРВИ сотрудника необходимо отправлять домой. Кроме того, предприятия обязаны проводить выборочное тестирования на коронавирус — не менее 10% персонала раз в 15 дней.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что 20% от общего числа сотрудников промышленных организаций продолжат работать в удаленном формате.

«Примерно каждый пятый сотрудник пока остается на удаленной работе. Это, в основном, персонал офисов и сотрудники из группы риска. Промышленники понимают всю ответственность за безопасность персонала в связи с возобновлением производства», — резюмировал Прохоров.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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