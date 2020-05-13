РИАМО - 13 мая. Все подмосковные предприятия из пострадавших отраслей экономики могут получить кредит под 0% для выплаты зарплат сотрудникам, в настоящее время областным компаниям одобрили такие кредиты на 1,5 миллиарда рублей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Получить беспроцентный кредит на выплату зарплат могут парикмахерские, дома быта, предприятия общепита, сферы туризма, дополнительного образования и перевозок. Также эта мера поддержки касается компаний с госучастием и НКО.

«Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей. Всего 1,7 тысячи предпринимателей подали заявки в банки, в ближайшие дни они будут рассмотрены», - говорится в сообщении.

Кредит выдается на год. В первые полгода ставка по кредиту составит 0%, в оставшиеся полгода - 4%. Данную программу кредитования предлагают Сбербанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банки «ВТБ», «Открытие» и «МСП Банк».

Для поддержки бизнеса в Московской области работает единый номер 0150, а также инвест-портал.