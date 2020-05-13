РИАМО – 13 мая. Актер Дмитрий Певцов выразил благодарность всем завистникам, которые «облили грязью» его имя и профессию после выхода фильма «На Париж!», сообщает Газета.ru.

Ранее блогер BadComedian выпустил обзор на фильм «На Париж!» режиссера Сергея Саркисова. После этого Певцов получил шквал критических замечаний от хейтеров.

«Всем, кто пожелал мне различные виды смерти, <…> говорю спасибо. Желаю вам и вашим близким добра! <…> Если вы ждали обычную героическо-патриотическую «стрелялку» с приключениями и подвигами, извините, не об этом история наша», – написал Певцов в Instargam.

Согласно сюжету фильма «На Париж!», прошедшие Великую Отечественную войну советские танкисты решили отметить Победу в Париже.