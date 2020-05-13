РИАМО – 13 мая. Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев спрогнозировал волну алкоголизации в России после отмены режима самоизоляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, в институте проводились эксперименты по изоляции, в ходе которых имитировался полет на Луну и на Марс. В результате выяснилось, что у участников тестов появлялось бессознательное стремление к аддиктивному поведению.

«Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться», — отметил Бубеев.

Кроме того, специалист рассказал, что людей ждут сложности по возвращению к обычной жизни. Это касается тех, кто много времени на самоизоляции уделял компьютерным играм и соцсетям.

Также, по мнению Бубеева, возможна и напряженность в обществе, к примеру, рост уличного хулиганства.