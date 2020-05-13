РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мая. Ветерану Великой Отечественной войны Надежде Завьяловой вручили медаль в честь 75-й годовщины Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Председатель совета ветеранов Михаил Набокин вручил жительнице Котельников Надежде Завьяловой медаль в честь 75-й годовщины Великой Победы и продовольственный набор.

«Слава всем, кто выстоял, не сломался и донес до наших дней память о трагедии, которую испытал наш советский народ! Спасибо Вам, Надежда Александровна, за вашу стойкость и веру в Победу. Здоровья Вам, долгих лет жизни и семейного благополучия», - сказал Набокин.

Надежда Завьялова родилась в Ленинградской области 13 августа 1930 года. В 1940 году семья переехала в Ленинград на постоянное место жительства. В блокадном Ленинграде Надежда прожила до апреля 1942 года. После смерти матери ее через Ладожское озеро вывезли на «Большую землю» и отправили с детским домом в Краснодарский край, станицу Лабинская. Вернувшийся с фронта отец долго искал Надежду Александровну, и только в 1946 году они встретились и уехали в Ленинград.

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