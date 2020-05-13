РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступил очередной объем средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Очередной объем средств индивидуальной защиты (СИЗ) доставлен в Мытищинскую городскую клиническую больницу. Это одноразовые защитные костюмы, латексные хирургические перчатки, трехслойные медицинские маски, медицинские изолирующие маски пластиковые (защитный экран). СИЗы поступили по линии Минздрава Московской области», - говорится в сообщении.

Эти средства индивидуальной защиты предназначены для медицинских сотрудников МГКБ, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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