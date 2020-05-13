РИАМО – 13 мая. Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев назвал не совсем верным утверждение о том, что у людей с сильным иммунитетом чаще развиваются тяжелые формы коронавирусной инфекции, сообщает aif.ru.

«Думаю, это утверждение касается исключительно пациентов, у которых на фоне коронавирусной инфекции развился ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром — жизнеугрожающее воспалительное поражение, отек легких). Как правило, он свидетельствует о том, что в борьбе с вирусом организм задействовал большое количество иммунных клеток», - сказал Исаев.

Он уточнил, что тяжесть течения заболевания зависит от двух факторов: от состояния иммунитета и от дозы вирусной нагрузки (количества вирусных частиц), которую получил человек

Также, по его мнению, не существует такого понятия, как сильный иммунитет.

Исаев подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, вырабатывается ли специфический иммунитет к самому коронавирусу у переболевших людей или нет.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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