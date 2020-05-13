РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В подмосковном Подольске с 16 по 17 мая пройдет бесплатная смена онлайн-лагеря Sevilla Camp для детей и подростков с 8 до 13 лет, началась регистрация, сообщила «РИАМО в Подольске» директор турагентства «Севилья» Юлия Цыба.

«Детский лагерь Sevilla Camp проведет бесплатную онлайн-смену с 16 по 17 мая для детей с 8 до 13 лет. Планируется увлекательная и познавательная программа со специальными мероприятиями. Каждый день будет начинаться с зарядки, нового задания-челленджа, изучения английского языка. Самых активных ждут призы», - сказала Цыба.

В лагере можно будет завести новых друзей не выходя из дома. Онлайн-лагерь Sevilla Camp будет использовать платформу Zoom, социальные сети и чат в Telegram.

Родители могут быть спокойны за свободное время ребенка, так как вожатые и тренеры подбирают лучшие материалы для обучения и развлечений, минимизируя время на бездумное сидение в Сети и у телевизора. Также им обещают поддержку психологов и вожатых. Записаться в лагерь можно по ссылке.