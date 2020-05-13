РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Дворец культуры «Балашиха» к Международному дню семьи пригласил жителей округа принять участие в танцевальном челлендже, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«15 мая мы отмечаем замечательный праздник - Международный день семьи - и хотим предложить вам поучаствовать в челлендже от Дворца культуры «Балашиха» #танцуем_всей_семьей. Учим танец от Софии Чернышевой, спортивно-танцевальный клуб «Каскад». Вместе еще веселее», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо записать видео под песню «Круче всех», выложить в своем профиле с хештегом #танцуем_всей_семьей и не забыть отметить аккаунт Дворца культуры «Балашиха».