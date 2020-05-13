РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В поселке Дубровицы Подольска сотрудники УК и администрации округа высадили кустарники в рамках работ по благоустройству, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В рамках благоустройства территории к мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудниками территориального отдела «Дубровицкий» совместно с управляющей компанией «Дубровицы» 12 мая посадили несколько десятков кустарников в поселке Дубровицы», - сказал Боярко.

Он отметил, что работы проводились с соблюдением мер предосторожности во время режима повышенной готовности.