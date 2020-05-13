РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В микрорайоне Силикатная-2 подмосковного Подольска сотрудники магазина выбрасывали коробки на улицу, их использовали для ночевки лица без определенного места жительства, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что сотрудники магазина «Мясо птицы» на Рязановском шоссе, 13, выбрасывает коробки от товара прямо на улицу. Их разносит ветер, и на них спят лица без определенного места жительства. Обращение рассмотрело управление потребительского рынка администрации Подольска.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Фото прилагается», - сказал заместитель главы администрации городского округа Алексей Кук.