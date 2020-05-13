РИАМО - 13 мая. Порывы ветра до 17-19 метров в секунду зафиксировали на территории Москвы в среду утром, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Регион остается в тыловой части циклона: атмосферное давление резко повышается, погода удерживается ветреной. Утром 13 мая порывы ветра в Москве достигали 17 метров в секунду, на территории новой Москвы — 19 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ослабление порывов ветра в мегаполисе ожидается после 13 часов в среду, тогда рост атмосферного давления практически прекратится.

В городе на среду объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Он действует до 21:00.