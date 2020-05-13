РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. В подмосковном Красногорске создали мобильную группу для мониторинга торговых предприятий на предмет соблюдения санитарных норм, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На время режима повышенной готовности в муниципалитете создана мобильная группа по мониторингу торговых предприятий. Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации Красногорска ежедневно, без выходных, проводят анализ объектов торговли на предмет выполнения персоналом санитарных норм и требований, проведение ежедневной дезинфекции на торговых площадках, объектах общественного питания и бытовых услуг», - говорится в сообщении.

Проверяют также, как покупатели соблюдают социальную дистанцию. Участники группы ведут мониторинг цен и наличия продуктов питания в магазинах округа. Кроме того, контролируют выполнение поручения губернатора о приостановке на время пандемии деятельности организаций общепита, за исключением торговли на вынос.

Для жителей и предпринимателей округа работает горячая линия. Все вопросы, связанные с деятельностью объектов потребительского рынка и услуг, можно задать по телефону: 8(495)562-32-20.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

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