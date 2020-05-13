РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мая. Балашихинский центр искусств и ремесел проведет дистанционный конкурс детского творчества для ребят в возрасте от 3 до 17 лет, приуроченный ко Дню славянской письменности, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс пройдет с 18 по 31 мая. Работы конкурсантов будут оцениваться по двум номинациям – изобразительное творчество и декоративно-прикладное искусство.

«Для того, чтобы отправить свой рисунок или поделку, необходимо в официальной группе МАУК «Центр искусств и ремесел» в соцсети «ВКонтакте» найти альбом «Ремесла Балашихи – братьям-славянам». С помощью кнопки «Добавить фотографию» загрузить туда свою работу и обязательно указать ее название, фамилию, имя и возраст участника, а также электронную почту, номер школы и имя своего классного руководителя», – говорится в сообщении.

Победителей определят по количеству отметок «Нравится» в каждой возрастной категории. Кроме того, организаторы из фотографий работ участников создадут видео-ролик, который будет транслироваться на страницах учреждения.