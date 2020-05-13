РИАМО - 13 мая. С начала пандемии сервис «Яндекс.Еда» втрое расширил географию своего присутствия в Подмосковье, быстрая доставка готовых блюд уже начала работать в 15 новых населенных пунктах региона, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервиса.

«Сделать заказ в «Яндекс.Еде» теперь можно в Дзержинском, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Железнодорожном (микрорайон Балашихи – ред.), Жуковском, Клину, Коломне, Котельниках, Лобне, Лыткарине, Орехово-Зуеве, Пушкине, Раменском и Фрязине», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, «Яндекс.Еда» начала работать в крупнейшем эксклаве Москвы - Зеленоградском административном округе. Еще сервис появился в городе Троицке, входящем в состав новой Москвы.

К сервису продолжают подключаться локальные рестораны. В ряде городов, расположенных поблизости от Москвы, например, в Пушкине, Жуковском, Лобне, Балашихе и Дзержинском, работает доставка и из столичных ресторанов. В дальнейшем сервис планирует выходить и в ряд других новых населенных пунктов Подмосковья.

Клиенты могут оформить заказ через приложения «Яндекс» и «Яндекс.Еда» для iOS и Android, а также на сайте eda.yandex. Для этого нужно выбрать понравившийся ресторан, собрать блюда в корзину и оплатить заказ банковской картой или с помощью ApplePay.

«Заказы клиентам привозят автокурьеры. Стоимость доставки является фиксированной и зависит от суммы заказа, а блюда на сумму от 1,5 тысяч рублей привезут бесплатно», - уточнил представитель пресс-службы.

Во время пандемии все заказы передают клиентам бесконтактно: курьер ставит заказ у двери и отходит на несколько метров, пока клиент забирает пакеты.

Новые рестораны могут начать работать с «Яндекс.Едой» за несколько часов.

С марта 2020 года для независимых заведений, подключающихся к платформе, действует программа поддержки. Расходы на доставку первых 100 заказов каждого нового локального ресторана берет на себя «Яндекс.Еда», а собственными силами рестораны смогут доставлять с нулевой комиссией до 15 июня. С середины марта этими мерами поддержки воспользовались уже несколько тысяч ресторанов.