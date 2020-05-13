РИАМО - 13 мая. Количество пассажиров в автобусах Подмосковья утром в среду снизилось на 76%, по сравнению с началом марта, и на 6% - по сравнению с 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По сравнению с началом марта, в автобусах на 99% снизилось число учащихся, и на 100% - число пассажиров старше 65 лет.

«На 81% снизилось количество пассажиров льготных категорий по сравнению с данными на начало марта», - говорится в сообщении.

В Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Это значит, что жителям не следует покидать дома, кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгула собаки.