РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В Мытищах провели комплексную проверку домов престарелых, расположенных на территории округа, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Проводим комплексную проверку домов престарелых, расположенных на территории нашего округа. Особое внимание уделяем пожарной безопасности, состоянию систем ЖКХ и, конечно, условиям проживания пожилых граждан», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что проверка проводилась по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.