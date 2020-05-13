РИАМО - 13 мая. Самодисциплина и четкая организация дня, как в армии, может помочь сгладить стрессы от режима самоизоляции и организовать время с наибольшей эффективностью, сообщила кризисный клинический психолог Мария Медведева.

«Важный момент – просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение. Если у нас есть задача встать, одеться, собраться за условные 15 минут, намного проще взбодриться и начать свой день в приподнятом состоянии», — сказала Медведева в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что сейчас многие жители на самоизоляции многие засиживаются допоздна, а это плохо. Именно с 12 до 4 часов ночи в организме человека вырабатывается мелатонин – гормон, который помогает восстанавливаться во время сна, омолаживает организм, а также усиливает иммунитет.

Она также посоветовала россиянам составлять очень подробный распорядок дня, в который должны войти как важные дела, так и отдых.

По ее словам, в армии определенные занятия расписаны по дням недели. Данный пример может быть использован для лучшей организации жизни семьи в режиме самоизоляции.