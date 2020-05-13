РИАМО – 13 мая. Специалисты по безопасности порекомендовали закрывать входную дверь на дополнительный замок, если ее будут пытаться взломать, а также установить на дверь внутреннюю задвижку и позаботиться об установке охранной сигнализации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если к вам пытается проникнуть вор, нужно забаррикадировать дверь, затем позвонить по номеру 112 и четко объяснить причину вызова, описав оператору, по какому адресу происходит взлом, и что вы находитесь внутри квартиры. Если дома имеется тревожная кнопка, нужно воспользоваться ей.

«В момент ограбления ваше поведение может быть непредсказуемо — в зависимости от того, как организм отреагирует на стресс. Жертва любого правонарушения действует по трем инстинктивным сценариям: «замри», «беги», «бей», – сказал практикующий психолог Владислав Эльц.

Он добавил, что ужас и страх мобилизуют все тело, при этом поднимается колоссальное количество энергии. При этом не рекомендуется вступать в борьбу с преступником или пытаться самостоятельно его остановить, так как он может быть вооружен. Нужно тянуть время, когда грабитель требует ценности, но не спорить.

Нужно по возможности подключить квартиру на пульт вневедомственной охраны и установить надежные двери и замки. Если в доме есть ребенок, нужно спрятать его в дальней комнате и укрыться с ним. Можно создать иллюзию того, что в доме много людей – включить ролик, где ссорятся мужчины.

Если вы планируете надолго уехать, специалисты МВД советуют попросить соседей забирать вашу корреспонденцию из почтового ящика – если он переполнен, то мошенники понимают, что хозяев долго нет дома. Воры могут использовать следующие уловки: оставленный кусочек печенья у двери и рекламные стикеры, чтобы проверить наличие хозяев дома.

Необходимо соблюдать бдительность и регулярно осматривать входную дверь в квартиру на наличие воровских «проверок». Эксперты советуют не рисковать своей жизнью ради бытовой техники или драгоценностей.