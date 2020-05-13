РИАМО – 13 мая. На улице имени академика Челомея в подмосковном Реутове высадили 10 саженцев лип в рамках международной акции «Сад памяти. Лес Победы», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В городском округе продолжаются сезонные посадки деревьев. Накануне на улице имени академика В.Н. Челомея со стороны дома №38 по улице Октября специалистами городских служб были проведены работы по созданию аллеи из десяти крупнолистных многоствольных лип. Данный сорт подходит для городской среды. Взрослые деревья достигают до 15 метров в высоту», - говорится в сообщении.

Рядом с домами в 10 и 10А микрорайонах в Реутове накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась аллея из 20 пирамидальных тополей. Кроме того, в южной части города было высажено 150 саженцев декоративных кустарников.

Места новых посадок были определены по результатам предложений жителей в социальных сетях, на портал «Добродел» и на почте green@reutov.net. Работы по озеленению стали частью проекта по созданию «зеленого каркаса» города, запущенного в муниципалитете в 2019 году.

«Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции полюбившиеся жителям муниципалитета акции «Лес Победы» и «Сад памяти» в этом году проходят без привлечения реутовчан. Все работы по высадке деревьев проводят с соблюдением рекомендаций ВОЗ и Минздрава РФ. Специалисты соблюдают меры предосторожности, социальную дистанцию, работают в масках и перчатках», – отмечается в материале.

Ранее в муниципалитете провели работы по высадке еще 23 новых саженцев: 11 кустовых лип появились рядом с новым Домом культуры, 12 саженцев красного клена – в сквере у мемориала Славы.