РИАМО – 13 мая. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что начала «немного завидовать» тем, кто продолжает работать в период самоизоляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

В своем аккаунте в Instagram она отметила, что до режима самоизоляции ей и многим другим хотелось посидеть дома или вырваться за город. Теперь же Ивлеева задумалась над тем, когда настанет время, чтобы снова «крутиться как белка в колесе».

«Те, кто крутятся так во время карантина, вот теперь мы вам уже немного завидуем, и вы, наверное, как раз обратного хотите: отдыха и мощнейшего расслабона. Ну что за несправедливость», — подчеркнула блогер.

В Москве и Московской области продлен режим самоизоляции до 31 мая. Жители обязаны оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.