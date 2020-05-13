РИАМО-13 мая. Врач и телеведущая Елена Малышева показала своим подписчикам в социальной сети Instagram, как правильно использовать перчатки, чтобы они защищали от заражения Covid-19, сообщает Газета.ru.
Как отметила медик, перед использованием перчаток и после их снятия необходимо тщательно вымыть руки с мылом. После того, как человек надел перчатки, ему нельзя прикасаться к лицу, волосам и собственной коже.
«Используйте перчатки только однократно», – написала Малышева на своей личной странице в Instagram.
С 12 мая почти по всей России ввели обязательный «масочный» режим. Маски и перчатки нужно носить в общественных местах и на транспорте.
Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. В России выявили за все время 242 271 случай заражения.
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13 МАЯ
- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.
- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.
- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.
- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.
- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.
- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.
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- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.
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