РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Бейсболисты из спортшколы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе продолжают проводить онлайн-тренировки во время режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По признанию тренеров, переход на самоизоляцию на первых порах поставил многих из них в тупик, потому что спорт подразумевает регулярную физическую нагрузку под наблюдением наставника, но они смогли самоорганизоваться и теперь выкладывают видео упражнений на координацию, технику отбивания, броска и ловли мяча в официальной группе отделения бейсбола спортшколы олимпийского резерва «Метеор» в соцсети «Вконтакте».

«Я занимался разработками онлайн до того, как мы ушли на самоизоляцию. Сейчас у меня появились время и возможность на подготовку методических материалов, хочется проработать систему онлайн-тренировок. Это новейшая методика, мне интересно развивать это направление», - сказал тренер высшей категории, мастер спорта международного класса Александр Низов.

Кроме того, они с коллегами по отделению ежедневно общаются на видеоконференциях - за годы работы накопилось много материала, и есть, что обсудить.

Отделение бейсбола спортшколы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе образовано в 2002 году. Его воспитанники являются многократными победителями и призерами первенств Московской области, России и Европы.