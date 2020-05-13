РИАМО - 13 мая. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, который до смерти избил своего знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице.

Инцидент произошел 11 мая во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома, расположенного на территории района Кузьминки.

«Мужчина подверг избиению своего знакомого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).