РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мая. Сотрудники правоохранительных органов Подольска определили победителей муниципального этапа творческого детского конкурса «Полицейский дядя Степа», который проводился в дистанционном режиме, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членами общественного совета при УМВД провели Ежегодный всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа». Муниципальный этап конкурса был проведен дистанционно. Ребята в возрасте от 6 до 14 лет предоставили фотографии своих работ, выполненных в различных техниках. Участники изобразили сотрудников правопорядка, используя для изготовления пластилин, дерево, нити, краски и многое другое.

«Сотрудники управления совместно с общественниками смогли по достоинству оценить конкурсные работы и выбрать победителей. Наиболее интересными и сложными в исполнении были признаны работы <...> Ивана Васильева, увлекающегося резьбой по дереву (для участия в конкурсе он изготовил панно «Дядя Степа – милиционер»), и Полины Титовой – «Дядя Степа – 2020». Игрушка связана спицами и крючком, набита синтепоном и имеет мелкие детали в одежде – погоны, пуговицы, лампасы, шнурки на ботинках», – говорится в сообщении.

Полицейские поблагодарили всех участников муниципального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа», каждому вручат памятные призы.