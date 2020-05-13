РИАМО - 13 мая. В Подмосковье с 1 июня семьям будут разово выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Оформить заявление на выплаты можно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.

«В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина расширено право для семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет», — говорится в сообщении.

Теперь деньги могут получить не только имеющие право на маткапитал, но и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Кроме этого, минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличили в два раза — до 6751 рубля. Его могут получить безработные, в том числе студенты. В Московской области данное пособие предоставляется более чем 45,5 тысячам семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым нуждающиеся семьи с детьми в срок до 15 июня получат продуктовые наборы. Стоимость каждого составит до 2,2 тысячи рублей.

Наборы рассчитаны на те семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, который установлен в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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