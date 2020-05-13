РИАМО - 13 мая. Лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно возобновит полеты на территории России, около 90% билетов будут продавать по сниженным ценам, сообщает ТАСС.
Авиакомпания начнет продавать билеты уже с 14 мая по 73 российским направлениям.
«На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года», — говорится в сообщении.
Порядка 90% всех билетов будут продавать по сниженным ценам — от 499 до 2999 рублей.
Ранее из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение было приостановлено. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на 91% по сравнению с 2019 годом.
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13 МАЯ
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- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.
- «Победа» начнет поэтапно восстанавливать внутренние рейсы с 1 июня. Продажи билетов начнутся с 14 мая.
- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.
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