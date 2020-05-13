РИАМО - 13 мая. В 120 отделениях «Почты России» в Москве и в 50 – в Подмосковье можно записаться заранее на обслуживание через сайт компании или через мобильное приложение, говорится в сообщении пресс-службы почты.

В отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи. Номер окна отобразится в момент оформления заявки.

«Клиент будет обслуживаться в отделении связи без очереди. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте в разделе «Поиск отделений» и в мобильном приложении. Записаться необходимо не менее чем за один час до планируемого посещения», - говорится в сообщения.

Услуга доступна в столичных круглосуточных почтовых отделениях (улицы Мясницкая, 26/1, Уральская, 1, Смоленская площадь, 13/21), а также в почтовых офисах с наибольшим количеством клиентов.

Жители Московской области смогут воспользоваться услугой в большинстве муниципалитетах, в том числе Люберцах, Воскресенске, Луховицах, Долгопрудном, Электростали, Мытищах и Балашихе.